Ex poste di via Pietrapiana | ripulita l’area del cantiere

L’ex poste di via Pietrapiana a Firenze torna a splendere grazie all’intervento di pulizia, che ha rimosso rifiuti e detriti accumulati nel tempo. Questa operazione non solo ripristina la bellezza dello spazio, ma sottolinea l’impegno della comunità nel preservare il proprio patrimonio urbano. Un passo importante verso un ambiente più pulito e accogliente per tutti i cittadini. La cura della città inizia dai piccoli gesti quotidiani.

È stato ripulito lo spazio del cantiere dell’ex palazzo delle poste di via Pietrapiana. Ne aveva parlato ieri, martedì 10 giugno, FirenzeToday a causa della presenza di rifiuti quali bottiglie di plastica, vestiti, sacchi, sigarette, scatoloni, un ombrello, scarpe e anche una scatola di un puzzle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ex poste di via Pietrapiana: ripulita l’area del cantiere

