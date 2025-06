Ex Baraggia Nuovi scontri sul recupero

Ex Baraggia, il confronto sul futuro della cava infiamma il dibattito pubblico: tra proposte per fotovoltaico, impianti idroelettrici e data center, le opinioni si scontrano. La tensione rimane alta, con il consiglio comunale che si apre al confronto aperto. Il sindaco Nuccia Berra e la sua maggioranza sostengono un progetto di recupero ambientale dell’area, puntando a un futuro sostenibile e condiviso. Resta da capire quale direzione prenderanno le decisioni finali per questa storica area di sfida.

Ex Baraggia, continua lo scontro sul futuro della cava: 14 proposte in campo tra fotovoltaico, impianti idroelettrici e data center. Resta alta la tensione sul destino della ex cava accanto all’ex discarica della Baraggia. Nel consiglio comunale aperto al pubblico il dibattito si è acceso e le posizioni restano fortemente contrapposte. Il sindaco Nuccia Berra e la sua maggioranza spingono per il recupero ambientale dell’area attraverso il riempimento con terre, rocce di scavo e sottoprodotti compatibili con la cosiddetta "Tabella B", in accordo con la proprietĂ privata. Dall’altra parte, il Comitato No Discarica si oppone proponendo alternative come la realizzazione di un impianto fotovoltaico direttamente nella cava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Baraggia. Nuovi scontri sul recupero

