Evola il non-conservatore | aspetti operativi della sua opera

Roma, 11 giu – C’è un vizio profondo, e purtroppo diffuso, in una certa destra radicale che si dichiara “evoliana”: quello di trasformare Julius Evola in una sorta di reliquia da venerare nei momenti di crisi, riducendolo a filosofo della consolazione per spiriti sconfitti. L’Evola di Cavalcare la tigre, però, è tutt’altro che un lamento. È un martello che non fa sconti a nessuno. Evola il non-conservatore. In realtà, Evola si rivolge a chi è in grado di restare “in piedi tra le rovine” con un’indicazione precisa: non si tratta di resistere per inerzia, ma di testimoniare attraverso l’azione una direzione superiore. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it