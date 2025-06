Evergreen Fest al Parco della Tesoriera | il programma delle serate dal 13 al 19 giugno

Preparati a vivere un’esplosione di cultura e divertimento al Parco della Tesoriera con Evergreen Fest, dal 13 al 19 giugno. Un’occasione unica per immergersi in concerti, spettacoli, scrittura creativa e sfilate, tutti dedicati ai diritti fondamentali. La settimana sarà vibrante di emozioni, con artisti come Grido, Lisbona e il Protto Trio da camera. Non perdere questa straordinaria celebrazione di musica, arte e sensibilità, che trasformerà il parco in un palcoscenico di inclusione e creatività.

Concerti spettacoli, scrittura creativa e sfilate all’insegna dei diritti. Dal 13 al 19 giugno, Evergreen Fest mostra la sua anima multilinguistica. In questa settimana, il festival ospiterà la musica di Grido, seguito dall’elettronica di Lisbona (14 giugno), Protto Trio da camera (16 giugno). 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Evergreen Fest al Parco della Tesoriera: il programma delle serate dal 13 al 19 giugno

Su questo argomento da altre fonti

Evergreen Fest al Parco della Tesoriera: il programma delle serate dal 13 al 19 giugno; Evergreen Fest 2025: 46 serate di eventi culturali al Parco della Tesoriera di Torino; Evergreen Fest 2025 Torino: concerti, teatro, drag show e eventi gratuiti al Parco della Tesoriera.

Evergreen Fest 2025 al Parco della Tesoriera: il programma completo dal 5 giugno al 20 luglio - Il Festival, ideato da Tedacà anima il Parco della Tesoriera con la missione principale di creare uno spazio tempo, per tutta la cittadinanza, denso di stimoli, relaz ...