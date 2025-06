Evento mancato zero rimborsi Sos adesioni alla class action

Se hai acquistato un biglietto per lo spettacolo annullato a Vigevano e ti sei trovato di fronte a rimborsi inesistenti, non sei solo. Oltre venti persone hanno già aderito alla class action promossa dal gruppo civico “Vigevano Prima di Tutto”, che si batte per tutelare i diritti degli acquirenti. In un contesto in cui le procedure online si sono rivelate fallaci e prive di trasparenza, è fondamentale agire insieme per ottenere giustizia.

Sono già oltre una ventina le persone che hanno aderito alla class action promossa dal gruppo civico "Vigevano Prima di Tutto" per sostenere gli acquirenti dello spettacolo che avrebbe dovuto svolgersi a metà aprile al PalaElachem e che era stato annullato pochi giorni prima. Una circostanza non infrequente, ma molto diverso era stato l'accaduto quando gli acquirenti hanno avviato le procedure per il rimborso. Il circuito online, uno dei più noti, che aveva provveduto a commercializzare i biglietti si è chiamato fuori e ha indirizzato tutti agli organizzatori dell'evento, che sinora non hanno mai risposto.

