Evento agli Industri ’TuttiaTeatro’ da venti anni

A vent’anni dalla sua nascita, Tuttiateatro Aps torna sul palco del Teatro degli Industri per celebrare due decenni di passione e creatività. Con lo spettacolo "2050: viaggio in mongolfiera", giovani e persone con disabilità si uniscono per condividere un’esperienza unica, frutto di sei mesi di lavoro intenso. A causa di alcuni problemi economici, però, l’evento rischia di essere compromesso, rendendo ancora più importante il supporto della comunità.

A vent'anni dalla sua fondazione, l'associazione Tuttiateatro Aps torna in scena al teatro degli Industri, con uno spettacolo celebrativo dal titolo " 2050: viaggio in mongolfiera ". Ragazzi delle scuole superiori ed universitari, assieme a persone con disabilità, si esibiranno sul palcoscenico per mostrare al pubblico il risultato di un lavoro durato sei mesi, raccontando una storia inedita. A causa di alcuni problemi di natura economica, l'associazione rischia di chiudere i battenti una volta per tutte, dovendo vendere la propria sede con le scenografie al suo interno. A questo si oppongono i ragazzi più giovani della compagnia, che proveranno, anche con l'ausilio di una macchina del tempo, ad arrestare il corso degli eventi.

Ed ecco il titolo del nostro prossimo spettacolo!! "2050: Viaggio in Mongolfiera". Un'avventura tra i musical che hanno fatto la storia di Tuttiateatro, in occasione del 20esimo anniversario della nostra compagnia Ti aspettiamo giovedì 12 giugno, ore 21.00 Partecipa alla discussione

?"Ciurma, questo silenzio cos'è" Pronti a salpare nella nuova avventura di Tuttiateatro al ritmo del Rock del Capitan Uncino? Questo ed altro nel nostro nuovissimo spettacolo, "2050: Viaggio in Mongolfiera" giovedì 12 giugno, ore 21.00 al Tea Partecipa alla discussione

