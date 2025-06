Evenepoel dopo la crono del Delfinato | Distacchi importanti che non mi aspettavo

sfida epica, dove ogni secondo conta e la strategia diventa fondamentale. Con questa prestazione, Evenepoel si conferma come uno dei grandi favoriti, pronto a scrivere un capitolo memorabile nel mondo del ciclismo. La corsa verso il trono della Grande Boucle sta davvero infiammando gli animi e il prossimo spettacolo si preannuncia più avvincente che mai.

Roma, 11 giugno 2025 - Una prova di forza bella e buona per cercare di mettere le mani sul Giro del Delfinato 2025 ma anche un segnale più a lungo termine in vista del Tour de France 2025: Remco Evenepoel fa la voce grossa nella cronometro in programma nella tappa 4 e manda un messaggio a Jonas Vingegaard e soprattutto a Tadej Pogacar, che perdono ben 21" e 49". Un messaggio eloquente: alla Grande Boucle più che un duello si prospetta un triello. Le dichiarazioni di Evenepoel. In realtà, secondo un pensiero comune, raggiungere il picco di forma al Giro del Delfinato rischia di presentare il conto nella parte conclusiva del Tour de France, distante oltre un mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net