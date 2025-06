Evasione fiscale eseguito mandato d’arresto europeo | un uomo finisce in carcere

Latiano ancora una volta sotto i riflettori per un caso di evasione fiscale: un uomo di 41 anni è finito in carcere dopo che, grazie a un mandato d’arresto europeo, i carabinieri hanno scoperto le violazioni commesse in Germania tra il 2022 e il 2025. La vicenda mette in luce l’importanza della collaborazione internazionale nel contrasto ai reati finanziari, dimostrando come la lotta all’evasione sia un impegno condiviso e sempre più efficace.

LATIANO - Un 41enne di Latiano è finito in carcere per violazioni in tema di evasione fiscale e contributiva, commessi in Germania tra il 2022 e il 2025. L'uomo nella serata di ieri, martedì 10 giugno, è stato raggiunto da un mandato d'arresto europeo eseguito dai carabinieri del Nucleo.

