Evasione e riciclaggio per oltre 20 milioni di euro, due imprenditori ai domiciliari e sequestri in corso. Tra il 2020 e il 2024, un'abile strategia di frode fiscale ha coinvolto sette societĂ prestanome, grazie a un imprenditore edile bresciano e i suoi complici. Un caso che mette in luce come l'ombra dell'illegalitĂ possa infiltrarsi nei circuiti economici piĂą insospettabili, con conseguenze che scuotono il sistema.

Tra il 2020 e il 2024 ha riciclato, attraverso sette societĂ prestanome, denaro per oltre 20 milioni di euro, frutto di una parte di un'evasione all'Iva che ammontava a circa 28 milioni. Ad architettare la frode un imprenditore edile bresciano che si è servito di due complici "riciclatori", un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Evasione e riciclaggio di 20 milioni, ai domiciliari due imprenditori. Scattano i sequestri

