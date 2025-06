Eva Mikula a Belve | Fu difficile denunciare Savi all'epoca lo amavo Non sono stata complice ho parlato

Eva Mikula, ospite di "Belve Crime", apre il suo cuore raccontando la difficile decisione di denunciare Fabio Savi, uno dei fratelli della banda della Uno bianca. Per due anni è stata la compagna di Savi, ma ha scelto di parlare, sfidando l'omertà e il silenzio. La sua storia, fatta di coraggio e dolore, ci invita a riflettere sul peso delle scelte e sulla lotta contro l'impunità. Continua a leggere...

Eva Mikula è stata ospite della puntata di Belve Crime in onda martedì 10 giugno. La donna, che per due anni fu la compagna di Fabio Savi, uno dei tre fratelli che facevano parte della banda della Uno bianca, ha raccontato la sua storia: "Sono stata descritta come complice, ma potevo stare zitta. Invece ho parlato. Non vedo opportunismo nella mia scelta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ospite adesso a BELVE Eva Mikula, la donna che dal 1992 al 1994 fu la fidanzata di Fabio Savi, uno dei membri della banda della Uno Bianca. Mikula fu condannata a 14 mesi di reclusione con pena sospesa e oggi lavora nel settore immobiliare tra Roma e Partecipa alla discussione

I delitti della “Uno Bianca”, Eva Mikula a “Belve”: “I familiari delle vittime mi devono delle scuse” Partecipa alla discussione

