Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi della Uno Bianca, ha condiviso la sua drammatica esperienza in un'intervista che ha sollevato molte domande e poche risposte chiare. Tra ricordi di violenza e minacce di morte, il suo racconto si intreccia con le ombre di un passato difficile. Ma quanto è stato effettivamente chiarito? E quali domande sarebbe stato meglio evitare per rispettare la sua storia e la verità ?

Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi della Uno Bianca, è stata intervistata da Francesca Fagnani nella prima puntata. Ha ripetuto più volte di essere stata picchiata e minacciata di morte ma l'ambiguità della sua storia sembra sminuirne la violenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eva Mikula a Belve Crime e le domande che si potevano evitare

