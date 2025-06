Europei Under 21 oggi Italia-Romania | dove vederla in tv formazioni

Oggi inizia l'emozionante avventura dell’Italia agli Europei Under 21, con la sfida contro la Romania alle 21:00 a Trnava. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio giovanile, che potranno seguire la partita in diretta tv e streaming. Scopri dove e come tifare gli azzurrini in questa importante sfida continentale, perché ogni minuto sarà un passo verso l’obiettivo da conquistare insieme.

Inizia l’avventura dell’Italia agli Europei Under 21 di calcio. Oggi, mercoledì 11 giugno, gli azzurrini guidati dal tecnico Carmine Nunziata affronteranno la Romania all’esordio nella rassegna continentale. La partita è in programma alle ore 21 allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava. La partita sarà diretta dall’arbitro greco Vassilis Fotias, 36 anni. Assistenti i connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Quarto uomo il macedone Igor Stojchevski. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sulla Rai. Dopo la bufera che ha investito la Nazionale A, con la pesante sconfitta contro la Norvegia e l’esonero del ct Luciano Spalletti, ora è compito degli azzurrini cercare di dare una prima scossa immediata al movimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europei Under 21, oggi Italia-Romania: dove vederla in tv, formazioni

In questa notizia si parla di: europei - under - italia - romania

Ricerca, senza contratto a rischio i fondi europei - Una corsa contro il tempo per i ricercatori italiani vincitori delle borse europee «Marie Curie»: rischiano di dover restituire i fondi.

Europei Under 21, Italia-Romania, probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/28qehhq3 #europei #italia #romania #under21 Partecipa alla discussione

Europei #Under21 in diretta sulla Rai: tutte le partite dell'Italia su Rai 1 e Rai 2. Esordio mercoledì 11 giugno contro la Romania #U21Euro Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei U21 2025: orario, programma, streaming; Formazioni Italia-Romania Under 21: chi gioca titolare e le ultime su Coppola, Casadei, Pisilli, Baldanzi, Fazzini e Gnonto; Europei Under 21: stasera Italia-Romania, dove vedere la partita.

Europei Under 21, Italia-Romania: il pronostico sorride agli Azzurrini - Con questi numeri all’attivo stasera Baldanzi e compagni affrontano la Romania Under 21 che pure ha vinto il suo girone di qualificazione (è arrivata a pari merito con la Finlandia ma era in vantaggio ...

Pagina 2 | Europei U21, Italia-Romania: dove vederla in tv, orario e formazioni - Tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio degli Azzurrini: info e canali per seguire la partita in tempo reale.