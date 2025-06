Europei Under 21 - L' Italia vince al debutto | 1-0 alla Romania Decide Baldanzi

L’Italia under 21 inizia con il piede giusto agli Europei di Trnava, portando a casa una vittoria sofferta ma meritata contro la Romania. Un successo che dà slancio e fiducia ai giovani azzurrini, con Baldanzi protagonista decisivo. La partita ha evidenziato il carattere della squadra e la determinazione di Carmine Nunziata. Ora, sotto gli occhi di tutti, si apre una nuova avventura ricca di sfide e speranze.

Trnava, 11 giugno 2025 - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Seppur con qualche sofferenza di troppo. L'Italia di Carmine Nunziata debutta con una vittoria all'Europeo Under 21 grazie all'uno a zero a firma di Baldanzi sulla Romania. Buona prova degli azzurrini, che però hanno prestato il fianco agli avversari che hanno sfiorato due volte il pari. Desplanches ha dovuto parare un rigore nel primo tempo, fallo di Nodur, e al novantesimo Mitrov ha sciupato la ghiotta chance per l'uno a uno, Meglio per l'Italia che raggiunge la Spagna in testa al girone. Sabato seconda partita contro i padroni di casa della Slovacchia.