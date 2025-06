Europei Under 21 Italia-Romania LIVE | le formazioni ufficiali Gnonto falso 9 c'è Baldanzi Pisilli e Casadei in panchina

Gli Europei Under 21 sono pronti a infiammare la City Arena di Trnava, dove l’Italia affronta la Romania in una sfida cruciale. Con formazioni ufficiali annunciate e alcune assenze importanti come Gnonto in attacco e Casadei in panchina, i giovani talenti italiani si preparano a scrivere il loro destino. È il momento di scoprire chi avrà la meglio e quali emozioni ci riserverà questa prima giornata di competizione!

Iniziano gli Europei Under 21 e alla City Arena di Trnava in Slovacchia inizia il cammino anche dell`Italia Under 21 che, nel match d`esordio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

