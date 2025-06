Europei Under 21 Italia-Romania 1-0

L’Italia Under 21 apre con il piede giusto l’Europeo in Slovacchia, battendo 1-0 la Romania in una sfida ricca di emozioni. La rete decisiva di Baldanzi al 26’, il salvataggio di Desplanches su Munteanu e le occasioni sfumate nel finale testimoniano il carattere e il talento della nostra squadra. Un inizio promettente che alimenta la speranza di un cammino di successo, perché il calcio è fatto di passione e determinazione e...

22.57 Inizia bene il cammino dell'Italia nell'Europeo Under 21 in Slovacchia.Battuta 1-0 la Romania a Trnava. Italia avanti al 26': da Ruggeri a Baldanzi,stop di destro e sinistro vincente.A fine 1° tempo Koleosho, servito da Baldanzi,colpisce il palo (44').Poi rigore Romania,ma Desplanches è bravissimo su Munteanu (48').Nella ripresa Baldanzi non arriva di un nulla sul pallone della possibile doppietta. Colpo di testa di Pirola, a lato.Ancora Baldanzi da fuori,Sava si salva deviando sul palo (66').Fanno festa gli azzurrini,1-0. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italia - romania - under - europei

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Romania Vai su X

Europei Under 21, Italia-Romania, probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/28qehhq3 #europei #italia #romania #under21 Vai su Facebook

Europei U21, Italia-Romania: la probabile formazione di Nunziata; Italia-Romania Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni; Italia-Romania oggi, Europeo Under 21: a che ora e dove vederla in diretta.

Italia-Romania U21 1-0: Baldanzi sblocca il match, Desplanches para un rigore e gli azzurrini vincono il debutto europeo Da ilmessaggero.it: Inizia bene l'Europeo dell'Italia Under 21 che, nella partita d'esordio della rassegna continentale, ha sconfitto 1-