Europei Under 21 Italia-Romania 1-0 LIVE | la sblocca Baldanzi Palo di Koleosho Desplanches para un rigore | Primapagina

Gli Europei Under 21 regalano emozioni intense e sorprese sul campo. L’Italia conquista un prezioso 1-0 contro la Romania, con Baldanzi che sblocca il risultato e Koleosho protagonista in difesa, parando un rigore decisivo di Desplanches. Una sfida avvincente che tiene gli appassionati con il fiato sospeso. Scopriamo insieme i dettagli di questa partita che potrebbe segnare il cammino degli azzurrini verso la qualificazione.

2025-06-11 21:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Europei Under 21, Italia-Romania 1-0 LIVE: la sblocca Baldanzi, Palo di Koleosho. Desplanches para un rigore Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Europei Under 21, Italia-Romania LIVE: le formazioni ufficiali. Gnonto falso 9, c’è Baldanzi, Pis.. Getty Images Italia Under 21-Romania Under 21 1-0 25? Baldanzi CRONACA 47? PARATO! – Munteanu va dal dischetto e calcia forte a incrociare, ma Desplanches vola a mezza altezza e neutralizza il calcio di rigore. Si rimane sull’1-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Europei Under 21, Italia-Romania 1-0 LIVE: la sblocca Baldanzi, Palo di Koleosho. Desplanches para un rigore | Primapagina

In questa notizia si parla di: europei - under - italia - romania

