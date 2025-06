Europei Under 21 Italia-Romania 1-0 LIVE | la sblocca Baldanzi con un gran goal

Al 25° minuto, un'incantevole azione di Ruggeri sulla sinistra si conclude con un cross perfetto per Baldanzi, che non sbaglia e sblocca il punteggio per l'Italia Under 21 contro la Romania. È un momento di grande emozione, che potrebbe rivelarsi decisivo in questa sfida cruciale degli Europei. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questa partita ricca di emozioni e talento giovane!

Italia Under 21-Romania Under 21 1-0 25` Baldanzi CRONACA 25` GOAL - Ruggeri allunga sulla sinistra e, arrivato sul fondo, crossa arretrato per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: under - italia - romania - baldanzi

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Euro Under 21, le probabili formazioni di Italia-Romania, Nunziata con Fazzini e Baldanzi #EuroU21 #ItaliaRomania Partecipa alla discussione

- Italia Romania ? Ore 21 ? Stadio ‘Anton Malatinsky’ #Trnava #RaiDue #U21EURO #Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro Partecipa alla discussione

Under 21, Italia-Romania: è Baldanzi a sblocca, 1 a 0 - Italia-Romania, la cronaca testuale; LIVE Italia-Romania 1-0: Baldanzi porta avanti gli azzurrini; Formazioni Italia-Romania Under 21: chi gioca titolare e le ultime su Coppola, Casadei, Pisilli, Baldanzi, Fazzini e Gnonto.

LIVE Alle 21 Italia-Romania: Nunziata con Baldanzi alle spalle di Ambrosino e Gnonto - Nell'altra gara del girone A i padroni di casa sfidano la Spagna ...

Europei Under 21, Italia-Romania LIVE: le formazioni ufficiali. Gnonto falso 9, c'è Baldanzi, Pisilli e Casadei in panchina - Iniziano gli Europei Under 21 e alla City Arena di Trnava in Slovacchia inizia il cammino anche dell`Italia Under 21 che, nel match ...

Europei U21, Italia-Romania: Baldanzi in campo dal 1', Pisilli parte dalla panchina - Alle 21 gli Azzurrini di Nunziata danno il via alla prima partita del girone A del torneo.