Europei Under 21 Italia-Romania 1-0 | buona la prima decide Baldanzi!

L’Italia Under 21 si impone con un gol decisivo di Baldanzi contro la Romania, aprendo con il piede giusto gli Europei di categoria. La sfida di Trnava tra gli Azzurrini e i Tricolorii promette emozioni e spettacolo, mentre Calciomercato.it vi tiene aggiornati in tempo reale su questa prima giornata del Gruppo A. L’avventura europea degli Under 21 è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo!

Calciomercato.it vi offre il match dell’Anton Malatinsky’ tra gli Azzurrini di Nunziata e i Tricolorii di Pancu in tempo reale L’ Italia Under 21 affronta i pari età della Romania a Trnava in una gara valida per la prima giornata del Gruppo A degli Europei di categoria. Una sfida che fa seguito al match di apertura tra i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna, che sarà diretta dall’arbitro greco Fotias. Carmine Nunziata, Ct della Nazionale Italiana Under 21 (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il girone A di qualificazione con sei vittorie e quattro pareggi, davanti alla Norvegia e Irlanda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Europei Under 21, Italia-Romania 1-0: buona la prima, decide Baldanzi!

