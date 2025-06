Europei Under 21 Italia-Romania 0-0 LIVE | Sava para sul destro di Koleosho

L’Italia Under 21 e la Romania Under 21 si affrontano in un match intenso e ricco di emozioni, terminato sul punteggio di 0-0. Una sfida avvincente, con occasioni da ambo le parti come il potente tiro di Corbu che fa volare Desplanches. Ma quali sono state le svolte chiave di questa partita? Scopriamolo insieme in questa cronaca dettagliata.

Italia Under 21-Romania Under 21 0-0 CRONACA 12` Gran botta di Corbu dal limite che fa volare Desplanches, ma su cui la respinta decisiva è del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: under - italia - romania - europei

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Romania Partecipa alla discussione

Europei Under 21, Italia-Romania, probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/28qehhq3 #europei #italia #romania #under21 Partecipa alla discussione

Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei U21 2025: orario, programma, streaming; Formazioni Italia-Romania Under 21: chi gioca titolare e le ultime su Coppola, Casadei, Pisilli, Baldanzi, Fazzini e Gnonto; Euro Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Romania, Nunziata con Koleosho e Baldanzi.

DIRETTA Europei Under 21, Italia-Romania: segui la cronaca LIVE - L'Italia di Nunziata affronta la Romania di Pancu nella prima giornata degli Europei Under 21.

Europei Under 21, Italia-Romania LIVE: le formazioni ufficiali. Gnonto falso 9, c'è Baldanzi, Pisilli e Casadei in panchina - Iniziano gli Europei Under 21 e alla City Arena di Trnava in Slovacchia inizia il cammino anche dell`Italia Under 21 che, nel match ...

Europei Under21, oggi Italia-Romania - La partita in diretta - Oggi, mercoledì 11 giugno, l'Italia Under 21 affronta la Romania Under 21 agli Europei di categoria.