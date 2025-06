Europei Under 21 | al via la nuova regola sulla perdita di tempo dei portieri

Al via i Campionati Europei Under 21 in Slovacchia, e con essi una novità importante: la UEFA introdurrà la nuova regola sulla perdita di tempo dei portieri, approvata dall’IFAB lo scorso 1 marzo. Questa norma, che entrerà in vigore da oggi, mira a rendere il gioco più fluido e dinamico, penalizzando gli estremi difensori che trattengono la palla per oltre otto secondi. Un cambiamento che promette emozioni e più ritmo nelle partite!

Sarà applicata, a partire dall'inizio del campionato europeo Under 21, che prenderà il via oggi in Slovacchia, la nuova regola sulla perdita di tempo dei portieri approvata dall'Ifab lo scorso 1 marzo secondo la quale, se un estremo difensore trattiene la palla per più di otto secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria.

