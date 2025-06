Europei Under 21 2025 Italia-Romania | probabili formazioni orario e dove vederla

Oggi in Slovacchia si apre un emozionante capitolo del calcio giovanile italiano: gli Europei Under 21 2025. La nostra Nazionale, guidata dal tecnico Carmine Annunziata, scende in campo a Trnava contro la Romania in una sfida cruciale per il girone. Curiosi di formazioni, orari e come seguire in diretta questa partita ricca di speranze e talento? Scopriamolo subito!

Trnava (Slovacchia), 11 giugno 2025 - E' il giorno del debutto della nostra Nazionale all' Europeo Under 21 che si disputa in Slovacchia. L'Italia è pronta a sfidare la Romania nel primo match di un girone che comprende anche i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna. La gara va in scena allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava e vedrà gli Azzurrini del commissario tecnico Carmine Annunziata affrontare un avversario che ha chiuso il proprio girone di qualificazione davanti a Finlandia e Svizzera. Una selezione, quella guidata dall’ex attaccante del Cesena Daniel Pancu, da non sottovalutare e che in rosa ha ben cinque ‘italiani’: i portieri Sava (Udinese) e Rafaila (Lecce), il difensore Dutu (Milan), il centrocampista Ilie (Catanzaro) e l’attaccante del Lecce Burnete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 21 2025, Italia-Romania: probabili formazioni, orario e dove vederla

In questa notizia si parla di: under - italia - romania - europei

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Nel voto estero per le presidenziali in #Romania il nazionalista Simion ha prevalso nell’Europa occidentale (36,6 punti di vantaggio in Germania e 33,6 in Italia). Il candidato europeista Dan si è invece affermato nell’Europa orientale (+76 punti in Moldavia, +8 Partecipa alla discussione

Europei #Under21 in diretta sulla Rai: tutte le partite dell'Italia su Rai 1 e Rai 2. Esordio mercoledì 11 giugno contro la Romania #U21Euro Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei U21 2025: orario, programma, streaming; Under 21. Italia-Romania, il ct Carmine Nunziata: Siamo pronti, fondamentale partire bene - Italia-Romania, la cronaca testuale; Europei Under 21, l’Italia debutta contro la Romania: date, formula e dove vedere le partite in tv.

Europei Under 21, oggi Italia-Romania: dove vederla in tv, formazioni - Oggi, mercoledì 11 giugno, gli azzurrini guidati dal tecnico Carmine Nunziata affronteranno la ...