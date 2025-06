Euro U21 gli azzurrini non sbagliano l’esordio | basta un gol di Baldanzi per battere la Romania

L'esordio degli azzurrini all'Europeo U21 di Carmine Nunziata è stato vincente e carico di emozioni. Con un gol decisivo di Tommaso Baldanzi al 26° minuto, l'Italia ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Romania, dimostrando determinazione e talento. Un inizio promettente che apre le porte a un cammino ricco di speranze e successi. La squadra italiana è pronta a scrivere nuove pagine di gloria nel torneo.

Euro U21, inizia nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia di Carmine Nunziata. gli azzurrini si impongono 1-0 sulla Romania grazie a un gol di Tommaso Baldanzi. Gli azzurrini di Carmine Nunziata non sbagliano l' esordio a Euro U21. L' Italia si impone 1-0 sulla Romania grazie ad un gol di Tommaso Baldanzi, arrivato al 26? del primo tempo. La partita si sblocca alla prima vera occasione, con il centrocampista della Roma bravo a battere Sava con un tiro incrociato. 20 minuti più tardi azzurrini vicini al raddoppio con Koleosho, che centra il palo dal cuore dell'area di rigore. A prendersi le prime pagine è però il portiere Desplanches, bravissimo a neutralizzare un calcio di rigore di Munteanu al 47? della prima metà di gioco.

