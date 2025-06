Euro U21 da oggi verrà applicata la nuova regola sulle perdite di tempo | i dettagli

L'inizio degli Europei Under 21 in Slovacchia segna una svolta decisiva per il calcio giovanile europeo: la UEFA introduce una severa regola contro le perdite di tempo dei portieri. Questa riforma mira a rendere il gioco più fluido e spettacolare, punendo con fermezza quegli atteggiamenti che rallentano il ritmo della partita. Scopriamo insieme i dettagli di questa novità che potrebbe rivoluzionare il modo di intendere il fair play in campo.

L’inizio degli Europei Under 21 in Slovacchia, segna una nuova epoca per i regolamenti arbitrali. Pugno duro contro le perdite di tempo dei portieri. Riforma importante per la UEFA, che proverà ad ovviare in parte alle perdite di tempo a partire da oggi. Da oggi, data dell’inizio dell ‘ Europeo U21, verranno punite tutte le perdite di tempo dei portieri. Di seguito la notizia riportata da ANSA. STOP ALLE PERDITE DI TEMPO – «ROMA, 11 GIU – Con l’inizio del campionato europeo Under 21 in Slovacchia, la Uefa applicherà la regola sulla perdita di tempo dei portieri approvata dall’Ifab lo scorso 1 marzo secondo la quale, se un portiere tiene la palla per più di otto secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Euro U21, da oggi verrà applicata la nuova regola sulle perdite di tempo: i dettagli

