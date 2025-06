Esulta la maggioranza | Adesso solo autocritica

La maggioranza esulta, ma solo con un’autocritica doverosa. Un risultato fallimentare difficile da migliorare, eppure alcuni cercano di dipingerlo come un grande successo, sfidando la realtà. È il momento di affrontare i numeri con onestà e coraggio, riconoscendo i limiti e aprendosi a una vera svolta per la città. La vera forza sta nel saper rinnovare e migliorare, non nel raccontare frottole.

"Fare peggio era oggettivamente difficile. Un flop totale che a sinistra hanno pure l'ardire di far passare come grande successo, con un ammirabile esercizio di fantasia.": lo dichiarano in una nota i capigruppo di maggioranza di centrodestra in consiglio comunale, commentando l'esito dell'ultimo referendum. Per Fava (Fratelli d'Italia), Cecchini (Lista Civile), Del Barga (Difendere Lucca), Pierini (Lucca 2032), Di Vito (Forza Italia) e Fagnani (Lega) la bocciatura dei referendum è stata totale anche perché i quesiti erano lontani dai problemi delle persone e quello sulla diminuzione del tempo per acquisire la cittadinanza da parte degli immigrati è stato addirittura bocciato da un gran numero di elettori del centrosinistra che, però, secondo il centrodestra, evita con poche eccezioni di interrogarsi sugli errori.

Invece di dichiarare vittoria dopo una sconfitta così grande, chiedete il perché di questo fallimento?...se tutti voi politici, nessuno escluso, facesse una severa autocritica e più vicini ai cittadini, forse, dico forse, tanti errori non si farebbero

Il partito di Meloni, indirizzato dal fido Fazzolari, esulta trionfalmente e denigra chi ha fatto la battaglia per il referendum per rivendicare più diritti ai lavoratori. Meritano una risposta: la migliore l'ha scritta proprio Giorgia Meloni, nel 2016. Sono trent'anni che br

