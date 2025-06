Estorsione al cantiere a Giugliano condanna soft per i due ras dei Mallardo

Un caso di estorsione scuote Giugliano: due uomini, legati al clan Mallardo, ricevono una condanna lieve nonostante gli indizi pesanti. Arturo Scala e Vittorio Borzacchelli sono accusati di aver preteso tangenti da imprenditori edili nel cuore del cantiere locale. La loro vicenda solleva interrogativi su quanto la giustizia sia pronta a punire duramente le infiltrazioni criminali nel tessuto economico. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda complessa.

Condanna soft per due estorsori vicini al clan Mallardo accusati di aver preteso la tangente da alcuni imprenditori edili impegnati in lavori al centro di Giugliano. Si tratta di Arturo Scala, classe 1965, e Vittorio Borzacchelli, classe 1958. I due (difesi dall’avvocato Luigi Poziello) sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di tentate estorsioni aggravate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Estorsione al cantiere a Giugliano, condanna soft per i due ras dei Mallardo

