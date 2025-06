Estate Azzurra su Rai | Europei Under 21 in Diretta con Tutte le Partite dell’Italia su Rai 2 e Rai 1

Questa estate promette emozioni indimenticabili con l'Italia protagonista su Rai: dalle emozionanti partite degli Europei Under 21 e femminili di calcio alle spettacolari sfide dei tornei di basket. Un vero e proprio palinsesto azzurro che coinvolge gli appassionati in ogni momento, grazie alla presenza costante della Rai in diretta. Perché dove c’è una maglia azzurra, il cuore e la passione non mancano mai.

SarĂ un’estate azzurra, sportivamente parlando. Soprattutto per gli appassionati di calcio e di basket, attesi da quattro appuntamenti in sequenza: Europei Under 21 ed Europei femminili per il calcio, doppio torneo continentale per la palla a spicchi. Il tutto, con la Rai protagonista. PerchĂ© dove c’è una maglia azzurra non può mancare la presenza del Servi. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Estate Azzurra su Rai: Europei Under 21 in Diretta con Tutte le Partite dell’Italia su Rai 2 e Rai 1

Quest'estate, Rai si prepara a trasmettere un'intensa stagione calcistica, con le Nazionali italiane protagoniste in diretta.

