Estate a Treviglio | si parte con musica teatro e sport

In caso di maltempo, gli eventi saranno riproposti al chiuso, garantendo a tutti la possibilità di vivere un mese di giugno all’insegna della cultura, della musica e del divertimento. Treviglio si prepara a un’estate indimenticabile: non mancate!

Treviglio si prepara a un giugno ricco di eventi per tutti i gusti e tutte le età. Concerti, spettacoli teatrali, iniziative culturali, feste e mercatini animeranno piazze, vie, musei e parchi della città. Si parte mercoledì 11 giugno con il “Concerto sotto le stelle” in Piazzale del Santuario alle 21. L’Accademia Musicale di Treviglio propone un viaggio tra classici e brani contemporanei, diretti dal maestro Paolo Fanzaga. In caso di maltempo, il concerto si terrà al coperto. Il giorno dopo, giovedì 12 giugno, al Teatro Nuovo vanno in scena due spettacoli a ingresso gratuit o: “Così, noi!” e “Senza copione, solo vita”, a cura dell’associazione “Perché No?”, con il patrocinio di Comune di Treviglio, Fara Gera d’Adda e Provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it