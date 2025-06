Estate a Leolandia | ecco le due nuove giostre mai viste in Italia Deltaplanet e Blade Storm

Quest'estate, Leolandia si rinnova con emozioni mai viste in Italia: scopri Deltaplanet e Blade Storm, le due nuove attrazioni che rivoluzionano il divertimento a Capriate San Gervasio. Dal volo adrenalinico in coppia con Deltaplanet alle spettacolari acrobazie di Blade Storm, il parco promette un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Preparati a vivere emozioni uniche e a volare oltre ogni limite!

Capriate San Gervasio (Bergamo) – La n uova stagione estiva entra nel vivo a Leolandia. Nel parco a tema di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo sono state inaugurate due giostre uniche e game-changing in Italia:  si chiamano Deltaplanet e Blade Storm. Nuove attrazioni: Deltaplanet e Blade Storm. Deltaplanet permette di effettuare un volo in coppia a bordo di un deltaplano: spetta ai passeggeri scegliere se trasformare con un semplice movimento delle braccia, un sorvolo panoramico con vista sulla Minitalia in un’avventura a colpi di super oscillazioni. Poco distante, Blade Storm mette alla prova il senso dell’orientamento con i suoi 4 bracci rotanti in un vorticoso, rapido e perfetto gioco di incastri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estate a Leolandia: ecco le due nuove giostre (mai viste in Italia) Deltaplanet e Blade Storm

Ne parlano su altre fonti

Estate a Leolandia: ecco le due nuove giostre (mai viste in Italia) Deltaplanet e Blade Storm; Il parco che apre l'estate con due nuove attrazioni “mai viste in Italia”; Il parco che apre l' estate con due nuove attrazioni mai viste in Italia.

Estate a Leolandia: ecco le due nuove giostre (mai viste in Italia) Deltaplanet e Blade Storm - Parco divertimenti di Capriate San Gervasio (Bergamo); svelate le attrazioni adrenaliniche pensate per coinvolgere i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 12 anni ...