Esposizioni diffuse in tutta la città torna la collettiva Clorofilla | Così diamo spazio agli artisti di domani

Bergamo. È tutto pronto per la 17ª edizione di "Clorofilla", l'attesa mostra collettiva di fine anno degli studenti dell' Accademia di Belle Arti Carrara di Bergamo. L'iniziativa, in programma dall'11 al 15 giugno, è un'occasione preziosa per ammirare i progetti, le ricerche e le sperimentazioni artistiche degli iscritti ai corsi triennali in Pittura, Nuove Tecnologie per l'arte, Design della Comunicazione Visiva e dei bienni specialistici in Pittura e Audiovisivi e Multimedia realizzati durante l'anno accademico. Come da tradizione, Clorofilla è anche un momento fondamentale per presentare l'Accademia al territorio e raggruppa le mostre allestite in differenti location disseminate per tutta la città, costruendo un programma che si sviluppa in più giornate.