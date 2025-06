Esplosione a San Lazzaro boato nella centrale Enel | metà paese senza luce per un’ora

Una violenta esplosione alla centrale Enel di San Lazzaro di Savena ha scatenato un boato che ha fatto tremare l’intera frazione Cicogna, lasciando il paese senza energia per oltre un’ora. La nube di fumo e il silenzio improvviso hanno attirato l’attenzione di tutti, mentre le autorità indagano sulle cause di questo episodio sfuggito al controllo. C’è grande attenzione sulla sicurezza e sulla ricostruzione dei fatti, mentre i residenti si interrogano su cosa è successo realmente.

San Lazzaro di Savena (Bologna), 11 giugno 2025 - Attimi di paura, poco prima delle 19, a San Lazzaro dove gran parte del paese ha udito un forte boato, seguito da una nuvola di fumo che si è levata dalla centrale elettrica di Enel, nei pressi di via Palazzetti, in frazione Cicogna. Non è ancora chiaro cosa abbia causato questa piccola esplosione, che non ha causato feriti. Stando a quanto si apprende al momento si sarebbe sviluppato dapprima un incendio all'interno della centrale elettrica, forse a causa delle alte temperature e di un sovraccarico di corrente, che ha, poi, causato una piccola deflagrazione in due silos di ceramica presenti nell'area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esplosione a San Lazzaro, boato nella centrale Enel: metà paese senza luce per un’ora

