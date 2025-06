Esplode bombola gpl durante un incendio | ferito un vigile del fuoco

Un drammatico incidente a Fiumicino ha scosso questa mattina, quando una bombola di GPL è esplosa durante un incendio, ferendo gravemente un vigile del fuoco e causando problemi anche a un agente della polizia locale rimasto leggermente intossicato. Le fiamme sono divampate in via Redipuglia, mettendo a dura prova le forze dell’ordine e i soccorritori. La scena si è trasformata in un susseguirsi di emergenze e interventi, dimostrando ancora una volta il coraggio di chi lavora per la sicurezza di tutti.

