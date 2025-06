Esperto di strategie Seo nel settore design e beauty

Sei un professionista appassionato di strategie SEO e comunicazione integrata? La nostra azienda di Monza, leader nel settore design, beauty e B2B, cerca un addetto comunicazione con almeno due anni di esperienza. Se possiedi una laurea in Scienze della Comunicazione e dimostrata competenza in web copywriting e ottimizzazione SEO, questa è la tua occasione per far crescere la tua carriera in un ambiente stimolante e innovativo. Unisciti a noi e contribuisci al nostro successo!

Azienda di comunicazione con sede a Monza, specializzata nei settori design architettura edilizia, sanitario beauty, comunicazione associativa, sostenibilità, chimica e altri settori B2B cerca un addetto comunicazione integrata. Si richiedono: pregressa esperienza minimo biennale maturata in agenzie di comunicazione, laurea in Scienze della Comunicazione o affini, comprovate conoscenze delle tecniche di web copywriting e Seo, eccellenti capacità di scrittura e conoscenza di Wordpress, conoscenza di strumenti di analisi Seo e Google Analytics, inglese fluente, ottima capacità di organizzazione, predisposizione alla cura del dettaglio, patente B, disponibilità a trasferte.

In questa notizia si parla di: design - beauty - esperto - strategie

