Esordio vincente per l' Italia U21 agli Europei Romania ko 1-0

Un esordio vincente per l’Italia Under 21 agli Europei in Slovacchia: Baldanzi apre le danze, Desplanches si distingue parando un rigore decisivo e blindando il risultato. Con determinazione e talento, gli Azzurrini conquistano i primi tre punti in una sfida emozionante all’Anton Malatinsky Stadium di Trnava. Nunziata e il suo team hanno dimostrato che questa squadra ha tutte le carte in regola per sognare in grande.

Baldanzi sblocca il match, a ruota Desplanches para un rigore e blinda il risultato. TRNAVA (SLOVACCHIA) - Inizia con una vittoria il percorso dell'Italia agli Europei Under 21, in corso in Slovacchia: all'Anton Malatinsky Stadium di Trnava termina per 1-0 la partita contro la Romania. Nunziata lasc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esordio vincente per l'Italia U21 agli Europei, Romania ko 1-0

In questa notizia si parla di: italia - agli - europei - romania

Berrettini abbandona agli Interanzionali d’Italia 2025 per infortunio addominale - Matteo Berrettini ha dovuto ritirarsi dagli Internazionali d’Italia 2025 a causa di un infortunio addominale subito nel corso del terzo turno.

Ginnastica artistica, l’Italia firma il poker da vera potenza agli Europei: Russia e Romania sono più vicine! - Vai su X

EUROPEI U21 Italia inserita nel gruppo A insieme alla Slovacchia, Nazione ospitante, la Spagna e la Romania, prima avversaria degli azzurrini Vai su Facebook

Italia U21-Romania U21, agli Europei debutta la nuova regola. Ecco cosa cambia; Under 21, tutto facile per l'Italia: 1 a 0 alla Bulgaria all'esordio - Aggiornamento del 11 Giugno delle ore 23:37; Baldanzi-gol, l’Italia parte bene: Romania ko 1-0.

Italia-Romania 1-0: Baldanzi e Desplanches regalano un sorriso a Nunziata all’esordio a Euro U21 Segnala msn.com: Gli azzurrini partono con il piede giusto imponendosi di misura grazie a un gol del romanista.