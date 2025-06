ESCLUSIVA – Parla Mohammed Hannun | A Gaza l’ingegneria della fame

In un'intervista esclusiva, Mohammed Hannun, fondatore dell’Associazione Benefica di Solidarietà per il Popolo Palestinese in Italia, svela il dramma nascosto dietro la crisi di Gaza. Con coraggio e chiarezza, Hannun affronta le accuse di finanziamento a Hamas, rivelando le sfide di una regione intrappolata nell’ingegneria della fame. Scopriamo insieme la sua storia e i retroscena di una realtà spesso ignorata.

