Esce di strada per evitare animale selvatico e cade in un dirupo per una ventina di metri | grave 43enne

Un'improvvisatta scena di natura si trasforma in un drammatico incidente stradale: mentre percorreva la strada che sale al Monte Bisbino, un automobilista si trova costretto a evitare un animale selvatico, finendo per cadere in un dirupo e rimanendo gravemente ferito. La sua vita è appesa a un filo, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, potrebbe avere una chance di riprendersi. Un episodio che ci ricorda quanto siano imprevedibili le insidie della natura lungo le strade.

Cernobbio (Como), 11 giugno 2025 – Grave incidente ieri sera, martedì 10 giugno, attorno alle 21.30 lungo la strada che sale al Monte Bisbino, sopra il Comune di Cernobbio (Como). Un automobilista di 43 anni è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Circolo di Varese dopo essere uscito di strada per evitare un animale selvatico apparso all'improvviso sulla carreggiata. Secondo quanto ricostruito la vettura è caduta in un dirupo per una ventina di metri e il conducente è stato sbalzato dall'abitacolo. In posto vigili del fuoco e soccorso alpino. L'automobilista è in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esce di strada per evitare animale selvatico e cade in un dirupo per una ventina di metri: grave 43enne

