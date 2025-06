Esce dal carcere e si ubriaca poi aggredisce l' ex a Taranto | minacce di morte anche ai figli della donna

Un episodio di violenza scuote Taranto: un pregiudicato, uscito di prigione, ha aggredito e minacciato di morte l’ex compagna e i figli, alimentando paura e preoccupazione nella comunità. La sua reazione, scaturita da gelosia, ha portato all’arresto e all’attenzione delle autorità per garantire la sicurezza delle vittime. Una triste dimostrazione di quanto sia importante intervenire tempestivamente contro la violenza domestica.

Un pregiudicato di Taranto è stato arrestato per minacce e atti persecutori dopo aver aggredito la sua ex compagna per gelosia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esce dal carcere e si ubriaca poi aggredisce l'ex a Taranto: minacce di morte anche ai figli della donna

In questa notizia si parla di: taranto - minacce - esce - carcere

Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno il nostro abbraccio e gli auguri di buon lavoro. Con il PD che cresce di 8 punti rispetto alle ultime Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Esce dal carcere e si ubriaca poi aggredisce l'ex a Taranto: minacce di morte anche ai figli della donna; La Luna piena delle Fragole nei cieli di tutto il mondo, le immagini spettacolari da New York a Otranto; 'Ndrangheta, esce dal carcere e minaccia un agente immobiliare: 63enne arrestato per estorsione.

Esce dal carcere e si ubriaca poi aggredisce l'ex a Taranto: minacce di morte anche ai figli della donna - Un pregiudicato di Taranto è stato arrestato per minacce e atti persecutori dopo aver aggredito la sua ex compagna per gelosia.

Minaccia e tenta di aggredire la ex, arrestato a Taranto - Un 54enne di Taranto, con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di minacce e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.