Esame truccato alla Motorizzazione di Como | scoperto e denunciato un 22enne di Como

Una vicenda che ha dell'incredibile scuote la comunità di Como: un 22enne ha tentato di superare l'esame di teoria per la patente con un trucco da film, ma è stato scoperto e denunciato dalla polizia. Residente a Prestino, incensurato, il giovane si è presentato ieri mattina presso la motorizzazione, cercando di ingannare gli esaminatori. La sua audace mossa ha portato a un epilogo inaspettato, sollevando interrogativi sulla sicurezza e l’etica nei processi di abilitazione alla guida.

In questa notizia si parla di: como - esame - scoperto - denunciato

38enne distratto all'esame della patente a Como, scatta il controllo: scoperto kit radiocollegato - Un incidente che mette in luce l'importanza della correttezza durante gli esami di guida: un 38enne di Concorezzo è stato denunciato a Como per aver utilizzato un kit radiocollegato, tentando di aggirare i controlli e ottenere la patente in modo fraudolento.

