Esame di terza media annullato 125 studenti ripetono la prova di italiano La denuncia di un alunno | Quel tema l’abbiamo già fatto…

Un episodio sorprendente scuote il mondo della scuola in provincia de L'Aquila: 125 studenti di terza media sono stati costretti a ripetere l’esame di italiano a causa di un’irregolarità durante la prima prova, mentre un alunno denuncia che il tema era già stato affrontato. Un fatto che solleva molte domande sulla gestione dell’esame e sulla trasparenza delle procedure. Ma cosa è realmente successo? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere.

