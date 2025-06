Esame della patente con trucco a Como 22enne denunciato e portato in ospedale per estrarre l' auricolare

A Como, un giovane di 22 anni ha tentato di superare l'esame della patente con un trucco ingegnoso, nascondendo un auricolare. Ma il suo stratagemma è stato scoperto, portandolo alla denuncia per truffa e al ricovero in ospedale per rimuovere l’apparecchio. Un episodio che mette in luce quanto l’ingegno possa incontrare limiti pesanti, ricordandoci che l’onestà rimane la strada migliore per conquistare ogni traguardo.

38enne distratto all'esame della patente a Como, scatta il controllo: scoperto kit radiocollegato - Un incidente che mette in luce l'importanza della correttezza durante gli esami di guida: un 38enne di Concorezzo è stato denunciato a Como per aver utilizzato un kit radiocollegato, tentando di aggirare i controlli e ottenere la patente in modo fraudolento.

Como: tenta di truccare l’esame per la patente con auricolare e cellulare, denunciato 37enne Como – La Polizi ... https://agronline.it/agr-milano/como-tenta-di-truccare-l-esame-per-la-patente-con-auricolare-e-cellulare-denunciato-37enne_44067?ck_mkt=3… Partecipa alla discussione

Denunciato 38enne durante l’esame per la patente B a Como Un uomo di Concorezzo è stato sorpreso dalla Polizia mentre tentava di superare l’esame teorico con un kit audio-video nascosto e collegato con l’esterno. A insospettirsi è stato l’esaminatore, c Partecipa alla discussione

Passa l’esame della patente con l'aiuto, viene scoperto e finisce in ospedale - Un 22enne residente in zona Prestino, incensurato, ha superato l’esame della patente teorico col trucco.

