ERP ad Arezzo | completati i lavori PNRR in via Montale e via alla sostituzione di 126 caldaie obsolete

Dalla riqualificazione degli alloggi ERP di Arezzo, un esempio concreto di come i fondi PNRR stiano trasformando il patrimonio abitativo cittadino. Con il completamento dei lavori in via Montale e la sostituzione di 126 caldaie obsolete, l’amministrazione comunale dimostra un impegno tangibile per migliorare qualità e sicurezza delle case popolari. Dal 2020, un percorso di innovazione che prosegue con determinazione e visione futura.

Prosegue la riqualificazione degli alloggi ERP ad Arezzo, grazie agli investimenti dell’amministrazione comunale e alla conclusione dei lavori finanziati con fondi PNRR. In particolare, è stato completato l’intervento nel complesso di via Montale, dove sono stati riqualificati 24 immobili con miglioramenti significativi sotto il profilo energetico e sismico. “Dal 2020 – ha spiegato l’assessore alle politiche abitative Monica Manneschi – stiamo portando avanti una politica strutturata per la rigenerazione del patrimonio ERP. Abbiamo investito direttamente, come nel caso dei 2 milioni di euro per il complesso di via Montale-via Alfieri-Tortaia, e attraverso strumenti innovativi, come il nuovo contratto di servizio che consente di destinare alla manutenzione i proventi del canone concessorio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - ERP ad Arezzo: completati i lavori PNRR in via Montale e via alla sostituzione di 126 caldaie obsolete

In questa notizia si parla di: arezzo - lavori - pnrr - montale

Arezzo investe sull’asfalto: lavori in città e nelle frazioni per sicurezza e qualità stradale - Arezzo investe quasi 8 milioni di euro per interventi su strade urbane e frazioni, migliorando sicurezza, decoro e qualità della mobilità .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arezzo casa: la conclusione del cantiere Pnrr e il contributo del Comune di Arezzo per investimenti negli alloggi Erp; Morosità nelle case popolari: recuperati 10 alloggi. Tutti gli interventi di manutenzione del 2025; Edilizia Erp: gli interventi di manutenzione.

Arriva la fibra a Montale: 60 chilometri con Pnrr - viene effettuato contestualmente ai lavori un ripristino provvisorio.

Pnrr, si apre la fase 2: aperti tutti i cantieri nell’area provinciale Aretina - 3 Cot e lavori negli ospedali di Bibbiena, Montevarchi e di Arezzo per un totale di 19 interventi e un investimento di oltre 50 milioni di euro.