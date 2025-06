Erbacce incolte e forasacchi in agguato | la passeggiata con Fido diventa un incubo

L’estate a Fiumicino si trasforma in un vero e proprio campo minato per i proprietari di cani, tra erbacce incolte e forasacchi pronti a nascondersi tra l’erba secca. Questi piccoli nemici silenziosi mettono a rischio la salute dei nostri amici a quattro zampe e trasformano una semplice passeggiata in un incubo quotidiano. È tempo di agire, perché nessun cane dovrebbe rinunciare al piacere di esplorare il mondo in sicurezza.

Fiumicino, 11 giugno 2025- Erba secca non tagliata, e quando lo è spesso e volentieri gli sfalci restano per strada o sui marciapiedi al punto che «non possiamo più portare a spasso i cani». Si perché sempre più cittadini lamentano questo incubo che si ripresenta puntualmente ogni estate. Ad essere temuti sono i "forasacchi", le piccole spighe secche di alcune graminacee: alcune anche molto piccole, ma che possono causare problemi ai nostri amici a 4 zampe, anche gravi. Una situazione che si verifica un po' ovunque sul territorio di Fiumicino, ma in particolare i residenti la segnalano a Isola Sacra e a Focene.

