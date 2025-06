Erba sintetica e nuovi spogliatoi la richiesta al Governo Serve un milione di euro

Gricignano di Aversa si prepara a rivoluzionare il suo impianto sportivo con un investimento di un milione di euro, destinato all’installazione di erba sintetica e nuovi spogliatoi. La giunta guidata dal sindaco Vittorio Lettieri ha ufficialmente aderito al bando “Sport e Periferie 2025”, promosso dal Dipartimento per lo Sport. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il territorio e promuovere lo sport tra i giovani.

La giunta comunale di Gricignano di Aversa guidata dal sindaco Vittorio Lettieri ha approvato la partecipazione al bando nazionale "Sport e Periferie 2025", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. Il progetto candidato prevede un intervento di adeguamento.

