Erba Alta e Visibilità Azzerata | Bufera sul Sindaco Intervenga l’ANAS!

L'erba alta e la visibilità azzerata sulle strade dell’Aquila scatenano una bufera politica: il Partito Democratico denuncia l'assenza di manutenzione e chiede interventi immediati all'ANAS, soprattutto nelle rotatorie statali. La situazione rischia di compromettere sicurezza e decoro urbano: il silenzio del sindaco su questa emergenza ha acceso il polverone. Ora, è il momento che le istituzioni prendano coscienza del problema e agiscano con urgenza.

L'Aquila - Il Partito Democratico dell’Aquila denuncia l’assenza di manutenzione lungo le strade cittadine e chiede ad ANAS interventi urgenti almeno nelle rotonde statali. Comunicato del Partito Democratico dell’Aquila sulla mancata cura del verde urbano lungo le principali arterie viarie cittadine. In vista di una possibile pubblicazione, porgiamo distinti saluti. ERBA INVASIVA SULLE STRADE, IL PD ACCUSA: “IL SINDACO IGNORA IL DEGRADO, ORA INTERVENGA L’ANAS” Riceviamo quotidianamente segnalazioni preoccupate da parte di residenti che denunciano con crescente frustrazione il mancato sfalcio dell’erba in diversi punti nevralgici della viabilità cittadina, in particolare presso le rotonde di Bazzano, Paganica e Onna, lungo la statale 17. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv