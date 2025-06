Era nascosto nell’armadio della camera Arrestato latitante ricercato da un anno

Dopo un anno di incessanti ricerche, l’epilogo di una caccia all’uomo che ha tenuto in tensione la comunità di Bergamo: il 32enne marocchino, latitante e con numerosi precedenti, è stato catturato nascosto nel suo armadio. L’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile ha portato all’arresto, dimostrando ancora una volta come la determinazione possa fare la differenza. La giustizia, infine, ha avuto la meglio.

Dopo oltre un anno di ricerche, si è conclusa lunedì all’alba l’operazione che ha portato all’arresto di un marocchino di 32 anni, senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali, latitante dall’aprile dell’anno scorso. I carabinieri lo hanno trovato nascosto in un armadio in camera da letto. A rintracciare il latitante sono stati i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bergamo: l’uomo era in un appartamento di Azzano San Paolo, dove si nascondeva, ospite della sua compagna. Il provvedimento a suo carico – un ordine di esecuzione per pene concorrenti, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso il tribunale di Brescia, l’8 aprile del 2024 – riguarda due rapine commesse nella provincia di Bergamo nel 2013 e nel 2016. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it