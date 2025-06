Equitazione | Guido Grimaldi e Clara Pezzoli in gara con i Paris Panthers nella Global Champions League di St Tropez

Dopo un’ottima performance a Cannes, Guido Grimaldi e Clara Pezzoli sono pronti a vivere un’altra sfida nella prestigiosa Global Champions League di Saint Tropez. La loro determinazione e talento si uniranno alla passione dei Paris Panthers per affrontare il tracciato francese e riscattarsi, portando l’Italia ancora una volta al centro dell’attenzione nel massimo circuito mondiale di salto ostacoli. L’appuntamento è domani: la sfida è appena iniziata!

Dopo la tappa di Cannes, la Global Champions League e il Global Champions Tour 2025 sono pronti a ripartire con una nuova tappa del massimo circuito mondiale per il salto ostacoli equestre, quella di Saint Tropez. Nella competizione a squadre, che si terrà domani sul tracciato francese, l’Italia sarà rappresentata da Guido Grimaldi e Clara Pezzoli: entrambi saranno in gara con la formazione dei Paris Panthers, a caccia di riscatto dopo l’ultimo fine settimana. La formazione parigina infatti occupa la 17esima e ultima posizione nella classifica generale virtuale della manifestazione, con soli 27 punti sin qui raccolti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Guido Grimaldi e Clara Pezzoli in gara con i Paris Panthers nella Global Champions League di St. Tropez

In questa notizia si parla di: global - champions - guido - grimaldi

Equitazione: la tappa della Global Champions League di Madrid va ai Valkenswaard United - Nella tappa di Madrid della Global Champions League, i Valkenswaard United si aggiudicano il primo successo del weekend dedicato al salto ostacoli.

Su questo argomento da altre fonti

Bucci, Casadei, De Luca e Martinengo Marquet a Wellington. Altri azzurri in gara in Messico, Francia, Belgio e Germania; Equitazione: Guido Grimaldi e Clara Pezzoli in gara con i Paris Panthers nella Global Champions League di St. Tropez; Equitazione: Emanuele Camilli e Guido Grimaldi parteciperanno alla Global Champions League in Messico.

Longines Global Champions Tour, al Circo Massimo brilla subito l'azzurro - Sale l'attesa per un pomeriggio all'insegna dello spettacolo con il CSI5* e con il primo round della Global Champions League.