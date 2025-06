Enrico Papi, c'è puzza di impresa contro Jannik Sinner.

Nel mondo dello spettacolo e dello sport, il connubio tra successo televisivo e grandi eventi sportivi è spesso un equilibrio delicato. Enrico Papi, con la sua energia inconfondibile, sta sorprendendo ancora una volta con "Sarabanda Celebrity", conquistando il pubblico nonostante le sfide di un palinsesto più leggero. Tra finali internazionali e match di tennis epici, si conferma come protagonista indiscusso della scena televisiva. E questa sera, scopriremo se il suo carisma riuscirà a prevalere anche contro la puzza di impresa di Jannik Sinner.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Sarabanda Celebrity ) Non era affatto scontato il buon risultato che sta ottenendo la nuova versione di Sarabanda col sempre pimpante Enrico Papi alla conduzione. Ok, i palinsesti si stanno alleggerendo, ma è pur vero che domenica tra la finale di Nations League e l'epica partita di Sinner al Ronald Garros il buon traino che di solito arriva dalla serie NCIS in access prime time è stato limitato. Tuttavia l'esperimento ha retto, considerando che nelle prime due puntate si è tenuta una media superiore all'8% di share e il 6.