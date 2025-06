Enrica Bonaccorti | Mio marito uscì di casa e non tornò più Ho buttato tutto anche l’abito da sposa

Enrica Bonaccorti, donna colta e schietta, ha attraversato momenti difficili nella vita privata, tra cui un matrimonio che si è concluso con il suo marito che è uscito di casa e non è più tornato, portando via anche il suo abito da sposa. Un’esperienza dolorosa che ha segnato profondamente la sua esistenza, ma che ha anche rafforzato il suo spirito resiliente e la sua capacità di affrontare le sfide della vita.

Enrica Bonaccorti, nella sua vita di donna intelligente, colta, arguta e sempre schietta, si è sposata una sola volta, cosa che potrebbe sembrare una vera rarità per i parametri del mondo dello spettacolo; ma il matrimonio con Daniele Pettinari, poi scomparso nel 2022 a 78 anni, non le ha lasciato un bel ricordo, tutt’altro, con l’eccezione, ovviamente, di Verdiana, l’unica figlia nata nel 1973. Ospite de La volta buona, la conduttrice, pur senza mai nominare apertamente l’ex marito, ha ripercorso la travagliata unione con lui: “Ho divorziato dopo due anni – ha spiegato – lui è uscito e non è più tornato. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it