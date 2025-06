Engineering valorizzare le differenze per un' azienda inclusiva

In un mondo del lavoro sempre più globale e interconnesso, valorizzare le differenze diventa una leva strategica per creare ambienti inclusivi e innovativi. L'evento di Engineering a Roma ha rappresentato un'importante occasione per sensibilizzare il personale su Diversity, Equity & Inclusion, promuovendo una cultura aziendale che riconosce e celebra la ricchezza delle diversità. Marcella Tesone, Group Talent & DEI Director, sottolinea come l'inclusività sia la chiave per un futuro sostenibile e di successo per tutte le aziende.

Roma, 11 giu. (askanews) - Un appuntamento informale per coinvolgere il personale dipendente sulle tematiche Diversity Equity & Inclusion. È stato questo l'obiettivo al centro dell'evento organizzato da Engineering presso la propria sede di Roma, durante il quale sono stati affrontati i temi della diversità di origine e della multiculturalità nei luoghi di lavoro. Marcella Tesone, Group Talent & DEI Director Engineering, ha dichiarato: "L'impegno di Engineering è quello di poter aiutare ogni persona a valorizzare ed esprimere il proprio potenziale, sentendosi accettata e inclusa. Per fare questo abbiamo lavorato prevalentemente su due aree, sulla valorizzazione delle differenze presenti nella nostra forza lavoro e sulla costituzione di una cultura sempre più inclusiva affinché le persone possano avere un dialogo, sentirsi accolte e incluse.

