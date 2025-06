Energia illimitata? L’Europa scommette sulla fusione nucleare con Proxima Fusion

Europa si prepara a scrivere una pagina rivoluzionaria nella storia dell’energia con Proxima Fusion. Questa startup, nata dall’Istituto Max Planck, ha appena conquistato un finanziamento record di 130 milioni di euro, segnando un passo decisivo verso un futuro di energia illimitata. L’obiettivo? Costruire, entro la prossima decade, la prima centrale di fusione nucleare europea. Un progetto ambizioso che potrebbe cambiare il nostro mondo per sempre.

È un giorno storico per la scienza e per la tecnologia dell’energia. La startup europea Proxima Fusion, spin-off dell’Istituto Max Planck per la Fisica del Plasma (IPP), ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento Serie A da 130 milioni di euro (150 milioni di dollari), il più importante mai registrato in Europa per una realtà privata del settore della fusione nucleare. L’obiettivo? Costruire, entro la prossima decade, la prima centrale a fusione commerciale al mondo basata su tecnologia stellarator, un avanzatissimo sistema di confinamento magnetico del plasma, considerato uno dei candidati più promettenti per generare energia pulita, sicura e virtualmente illimitata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net