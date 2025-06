Enciso nome nuovo per l’Inter? In Inghilterra | ‘Interesse ad ingaggiarlo’

Dall’Inghilterra, sta emergendo un nome caldo per il mercato dell’Inter: Enciso, giovane esterno paraguaiano, sembra aver catturato l’attenzione dei nerazzurri. Con la filosofia di rafforzare la squadra puntando su talenti giovani e promettenti, l’Inter valuta seriamente l’ipotesi di ingaggiarlo. Una mossa strategica che potrebbe aprire nuove frontiere nel progetto di costruzione di una rosa competitiva e all’avanguardia.

Enciso nome nuovo per il mercato dell'Inter. Il giocatore paraguaiano, esterno di attacco, secondo i colleghi inglesi è finito nel mirino dei nerazzurri. NOME DALL'INGHILTERRA – La filosofia dell'Inter va avanti: ossia rafforzare la squadra con giocatori giovani. Ecco il perché dell'arrivo di giocatori come Luis Henrique e Petar Sucic, ma anche l'interesse verso ragazzi come Bonny, Leoni, Hojlund o Mosquera. Dall'Inghilterra, sta emergendo un altro nome: quello di Julio César Enciso. Ecco quanto riferito dai colleghi di Team Talk: « Secondo quanto riferito da alcune fonti a TEAMtalk, l'Inter è interessata ad ingaggiare Julio Enciso durante la sessione estiva di calciomercato, e sono emerse le dichiarazioni del giocatore del Brighton and Hove Albion sul suo futuro.

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l'Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - Rodrigo De Paul torna al centro delle attenzioni del mercato nerazzurro. Dopo alcune speculazioni, l'Inter ha avviato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il talento argentino, in una mossa strategica del direttore Ausilio per rinforzare il centrocampo.

